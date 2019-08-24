Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Süper Lig'de ikinci haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Başakşehir'in konuğu oluyor. Sarı-Lacivertlilerde savunma hattı maç öncesinde alarm verdi. Isla'nın sakatlığı planları bozdu. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Ersun Yanal, Başakşehir maçında savunmayı orta saha oyuncularından kuracak. Yanal'ın sahaya süreceği defans dörtlüsünden sadece Zanka gerçek bölgesinde...