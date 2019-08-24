24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Süper Lig'de ikinci haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Başakşehir'in konuğu oluyor. Sarı-Lacivertlilerde savunma hattı maç öncesinde alarm verdi. Isla'nın sakatlığı planları bozdu. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Ersun Yanal, Başakşehir maçında savunmayı orta saha oyuncularından kuracak. Yanal'ın sahaya süreceği defans dörtlüsünden sadece Zanka gerçek bölgesinde...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:12
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Sezona Gazişehir şovuyla başlayan Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir maçı öncesi savunma alarmı verildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Geciken transferler, üst üste gelen sakatlıklar derken, teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde savunma oyuncusu kalmayınca defans hattı orta saha oyuncularına kaldı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Ön libero Jailson'un stoper performansından memnun olan Ersun Yanal, Sadık'ın hazır olmasına, Serdar'ın iyileşmesine rağmen Zanka-Jailson ikisini bozmayacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte yine sağ açık Dirar görev yapacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Başakşehir planı ortaya çıktı!

Isla'nın beklenmeyen sakatlığında Yanal, sağ bekte de genç Murat Sağlam'ı değil, Tolga Ciğerci'yi kullanacak.

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