05 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Recep Niyaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 16:00
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Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında transfer savaşı yaşandı! Kazanan ise belli oldu...

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Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Başakşehir Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un elde ettiği şampiyonlukta en büyük pay sahibi olanların başında gelen orta saha Recep Niyaz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Altyapısından yetiştiği yeşil-siyahlılarda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek ekiplerin gözdesi haline geldi.

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Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Fenerbahçe'ye 2011-2012 sezonunda henüz 15 yaşındayken büyük umutlarla transfer edilen Recep Niyaz, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından beğenilse de 2013-2014'te Fenerbahçe'den ayrılarak Bucaspor'a kiralık gitmişti.

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Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da oynayan Recep, daha sonra tekrar yuvası Denizlispor'a döndü.

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