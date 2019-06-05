Recep Niyaz bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Başakşehir...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Recep Niyaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...