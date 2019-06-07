07 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı lacivertlileri, orta sayaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen yıldızı gündemine aldı. Bu transferle Damien Comolli'nin ilgilendiği ifade edildi. İşte trasnfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.06.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 08:07
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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

Kanarya, orta sahaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Badou Ndiaye'yi gündemine aldı.

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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

Senegalli oyuncunun temsilcisi William D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Sevilla'nın Ndiaye ile ilgilendiğini söyledi.

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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

"Stoke City ile görüşüyoruz. Badou'nun Galatasaray'da devam edeceğini sanmıyorum" diyen D'Avila, "Belki Süper Lig'de başka bir takım olabilir.

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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Afrika Kupası boyunca durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı; ancak Sevilla ve Fenerbahçe onun transferiyle ilgileniyor" sözlerini kullandı.

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