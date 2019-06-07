07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe Galatasaraylı yıldız için devrede!
Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları son sürat devam ediyor. Sarı lacivertlileri, orta sayaya Ljubomir Fejsa'dan sonra bu sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen yıldızı gündemine aldı. Bu transferle Damien Comolli'nin ilgilendiği ifade edildi. İşte trasnfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.06.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 08:07
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