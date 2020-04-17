17 Nisan 2020, Cuma

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasını yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe de, gelecek sezon Medipol Başakşehir'in 2 yıldız ismini kadrosuna katmak istiyor. İşte sarı-lacivertli takımın transfer etmek istediği isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:39
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde yol haritasını belirledi. Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedef sol bek mevkisi olacak. Hasan Ali Kaldırım'ın o bölgede tek alternatif durumunda olması transferi zorunlu kıldı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in 2 yıldızına çevirdi.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

İLK BOMBA CLICHY!
Yönetimin, yaz transfer döneminde mutlak bir sol bek takviyesi yapmak istediği ve bu doğrultuda turuncu lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yıldız sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendiren en büyük etken olarak göze çarpıyor.

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