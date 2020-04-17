Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Başakşehir'in 2 yıldız ismi...

Corona virüsü salgını dolayısıyla liglere verilen arada takımlar gelecek sezonun planlamasını yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe de, gelecek sezon Medipol Başakşehir'in 2 yıldız ismini kadrosuna katmak istiyor. İşte sarı-lacivertli takımın transfer etmek istediği isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:39 ABONE OL