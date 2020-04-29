Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Corona virüsü sonrası lige verilen arada transfer planlaması yapan Fenerbahçe, birçok ismi gündemine almıştı. Önceliği teknik direktöre veren sarı-lacivertliler, bu sezon stoperde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle takımda önceliği ise bu mevkiye verecek. Bu kapsamda Kanarya'nın listesine flaş bir isim girdi ve görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...