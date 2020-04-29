29 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Corona virüsü sonrası lige verilen arada transfer planlaması yapan Fenerbahçe, birçok ismi gündemine almıştı. Önceliği teknik direktöre veren sarı-lacivertliler, bu sezon stoperde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle takımda önceliği ise bu mevkiye verecek. Bu kapsamda Kanarya'nın listesine flaş bir isim girdi ve görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:45
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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe transferde vites yükseltti...

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için planlamalarını masaya yatırırken, bir çok konu hakkında müzakerelerini sürdürmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR
Fenerbahçeli kurmayların önceliği ise teknik direktör... Yönetim, Erol Bulut, Giampaolo, Mauel Pellegrini ve Nenad Bjelica isimleri üzerinde özellikle duruyor.

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Öte yandan gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, kupaya uzanmak isterken diğer yandan da 2021 yılında olacak kongreyi düşünüyor.

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi İngiliz savunmacı! Görüşme gerçekleşti

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, hüsranla geçen 2 sezonun ardından yükseliş hedeflerken, hem teknik direktör konusunda hem de transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor.

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