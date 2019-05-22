23 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon takımın en kaliteli ayaklarından biri olarak dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:59
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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de Victor Moses'tan gelen transfer haberi ile sarsıldı.

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Sezonu evindeki Antalyaspor maçıyla kapatacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları erken başlamıştı.

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Kanarya'da takımın en önemli isimlerinden Victor Moses'a gelen transfer teklifi şok etkisi yarattı.

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Nijeryalı futbolcu için dünya devi devreye girdi.

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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde takımdaki en kaliteli isimlerden biri olan Moses'ın takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor.

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