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Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses için sürpriz bir transfer teklifi geldi. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon takımın en kaliteli ayaklarından biri olarak dikkat çekmişti.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 07:59
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