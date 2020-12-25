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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertli takım, yaz döneminde de takıma katmaya çalıştığı bir oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 00:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 06:20
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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Ara transfer döneminin başlayacağı 5 Ocak 2021 öncesi Fenerbahçe düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Önceliği savunma ve kanat bölgeleri olan sarı-lacivertlilerin Norveç Ligi'nde Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'e kanca attığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Bodo Glimt formasıyla bu sezon oynadığı 28 lig maçında 19 gol, 24 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle de Kanarya'nın ilk tercihleri arasına girmiş durumda.

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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Danimarkalı futbolcunun menajeri Pinhas Zahavi ile görüştüğü belirtilirken, ara transferde işi bitirmek istediği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen ocak ayında Norveç kulübüne az bir bedel ödeyip, transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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