Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Emre Belözoğlu menajeriyle görüştü

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda sarı-lacivertli takım, yaz döneminde de takıma katmaya çalıştığı bir oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri