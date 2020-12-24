24 Aralık 2020, Perşembe

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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 15. haftasını bay geçecek Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı teknik ekibin canını sıkarken, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Diego Perotti'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 16:56
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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, kritik mücadelede 6 oyuncusundan faydalanamadı.

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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-lacivertlilerde sahalara ne zaman döneceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Diego Perotti oldu.

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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Arjantinli yıldızın Medipol Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu.

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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek şaşırttı.

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Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

TEKNİK EKİP RAHATSIZ

Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe'den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor.

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