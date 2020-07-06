06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, başkent ekibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Son üç maçını kazanamayan Gençlerbirliği ise sarı-lacivertli takım karşısında puan ya da puanlar alarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe'de tecrübeli stoper Serdar Aziz, cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici de kadroda yer almadı. 7 Temmuz saat 18.30'da başlayacak karşılaşma öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 19:21
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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, 7 Temmuz Salı günü yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

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