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Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! İşte Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, başkent ekibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. Son üç maçını kazanamayan Gençlerbirliği ise sarı-lacivertli takım karşısında puan ya da puanlar alarak kümede kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe'de tecrübeli stoper Serdar Aziz, cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici de kadroda yer almadı. 7 Temmuz saat 18.30'da başlayacak karşılaşma öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
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