11 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Gelecek sezon kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde 4. ayrılık da gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 13:50
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Yaz döneminde 11, arada 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustädter, Valbuena ve Soldado sarı-lacivertlilere veda ederken, Şener Galatasaray'a transfer oldu ve İsmail'in de takımda kalma ihtimali yok.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in kalma ihtimali de Ersun Yanal'a bağlı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Tolga Ciğerci konusunda da son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Sözleşmeleri biten Benzia, Slimani ve Ayew'e Moses'ın da katılması bekleniyor.

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