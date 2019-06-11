Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor

Gelecek sezon kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde 4. ayrılık da gerçekleşiyor. İşte detaylar...