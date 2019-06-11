11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor
Gelecek sezon kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde 4. ayrılık da gerçekleşiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.06.2019 13:50
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