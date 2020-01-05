05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber gaza basan Fenerbahçe'de bir çok isim gündeme geliyor. Süper Lig'de son 7 maçta 14 puan alarak bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, performansını iyileştirip lig bitiminde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takviyeler yapacak Fenerbahçe'de, gündemdeki isimden bir son dakika bilgisi geldi. Peki o isim kim? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 16:44
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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek devreyi kapatan ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilmişti...

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Sarı-lacivertliler ligde son haftalara girilirken performansında olumlu yönde görüntüler verse de özellikle ilk haftalarda yapılan puan kayıpları aksayan mevkileri ortaya çıkarmıştı. Bu gelişmeler sonrası kurmaylar savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti. Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

SOL BEK VE STOPER İHTİYACI DOĞDU
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanması, Nabil Dirar'ın sol bek pozisyonunda istenilen performansı sergileyememesi, bir sol bek ihtiyacının olduğunu da bildirmesine neden oldu.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, maliyeti uygun ve kaliteli isimlerle temasa geçmeye başladı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok isimle temasa geçen sarı kanarya, hedefindeki yıldızı bulmuştu.

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