05 Ocak 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...
Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber gaza basan Fenerbahçe'de bir çok isim gündeme geliyor. Süper Lig'de son 7 maçta 14 puan alarak bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, performansını iyileştirip lig bitiminde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takviyeler yapacak Fenerbahçe'de, gündemdeki isimden bir son dakika bilgisi geldi. Peki o isim kim? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 16:44
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