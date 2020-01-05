Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Yıldız isim...

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti. Bu rapor doğrultusunda tecrübeli teknik direktör, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın olmaması sebebiyle ve performans yetersizliğinden dolayı forma bulmakta zorlanan Zanka yerine bir stoper talep etti.