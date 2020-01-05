05 Ocak 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...
Fenerbahçe'de Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 4 isim sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, 6 genç isim kadroya alındı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 20:32
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...