Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Fenerbahçe'de Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 4 isim sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, 6 genç isim kadroya alındı. İşte detaylar...