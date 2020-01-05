05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Fenerbahçe'de Antalya'da yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 4 isim sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, 6 genç isim kadroya alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 20:32
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası çalışmaları için Antalya'ya gidiyor.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Sarı-lacivertlilerin merakla beklenen kamp programı açıklanırken, 4 yıldız sakatlıklarından dolayı kampa katılamayacak.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal, aralarında Ömer Faruk Beyaz'ın da bulunduğu 6 genç futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok...

Altay Bayındır

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