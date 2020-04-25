Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını üstlenen Servet Çetin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, Alex de Souza ve Christoph Daum'a kadar birçok konuda konuşan ve Brezilyalı eski yıldızla ilgili güldüren bir anısı paylaşan Çetin, 2006'da Denizlispor ile berabere kalarak şampiyonluğu kaybetmelerinin ardından 3-4 saat soyunma odasından çıkmadıklarını belirtti. Servet ayrıca adı sık sık Galatasaray ile anılan Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili düşüncelerini de aktardı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:24 ABONE OL