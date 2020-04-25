25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını üstlenen Servet Çetin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, Alex de Souza ve Christoph Daum'a kadar birçok konuda konuşan ve Brezilyalı eski yıldızla ilgili güldüren bir anısı paylaşan Çetin, 2006'da Denizlispor ile berabere kalarak şampiyonluğu kaybetmelerinin ardından 3-4 saat soyunma odasından çıkmadıklarını belirtti. Servet ayrıca adı sık sık Galatasaray ile anılan Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili düşüncelerini de aktardı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:24
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Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Ajansspor'a konuşan Servet Çetin'in açıklamaları şu şekilde:

Corona virüsü sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Zor bir süreç. Daha önce yaşamadığımız bir olay. Bütün ülkeler sıkıntı yaşadı. Ülkeler tedbirler almaya çalışıyor. Biraz zorlansak da süreci iyi yürütüyoruz diye düşünüyorum. Umarım süreci en kısa sürede atlatırız."

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Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Lig devam ederse maçların seyircisiz oynanması gündemde bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Gönül seyircili oynamak ister. Seyirci olmadan maçların heyecanı, rengi ve atmosferi gider. Seyirci bu işin olmazsa olmazıdır. Onlar olmadan oyuncu etkileniyor. Önemli olan sağlık. Sağlığın önüne hiçbir şey geçemez. Süreç devam ederken seyircisiz oynamak en mantıklısıdır."

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Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Teknik direktörlük yapmayı düşünüyor musunuz?

"En baştaki hedefim teknik direktörlük yapmaktı. Pro lisansım alacağım. Onu da alınca teknik direktörlük yapmayı istiyorum. En kısa sürede bunu yapmayı düşünüyorum. Kimseyi kendime teknik adamlık olarak örnek almıyorum. Kimseyi taklit etmemek gerekir. Kendi anlayışımla teknik direktörlük yapacağım. Beğendiğim teknik adamlar da var."

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Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Sivasspor olarak şampiyon olma şansınız nedir?

"Antalyaspor'a kaybetmeseydik daha iyi bir yerde olacaktık. Fikstürde daha kolay maçlarımız var gibi gözüküyor. Şu an kaybettiğimiz bir şey yok. Alt sıralardaki takımlarla oynamak kolay değil. Ne kadar üst sıralarda bitirirsek ligi o kadar iyi. Takımdaki oyuncuların uyumu çok iyi, ellerinden geleni yapıyorlar. 8 haftada en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Başakşehir'in takılacağını düşünüyorum. Biz şampiyon olamazsak Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarış geçer."

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Fenerbahçeli eski futbolcudan güldüren Alex de Souza anısı

Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın durumları nedir?

"Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın sözleşmeleri bitiyor. Ayrılıp ayrılmayacaklarını bilmiyorum. Giderlerse yeni takımlarında başarılı olacaklarını düşünüyorum. Futbolcuların ellerine her zaman böyle şanslar gelmiyor. Onlar kendileri adına en iyi kararı vereceklerdir. Son 8 haftada en iyi performansı sergileyeceklerdir. İkisi de beğendiğim futbolcu."

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