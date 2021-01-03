04 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Kanarya bu kapsamda QPR'de forma giyen Bright Osayi ile anlaşmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 06:03
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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

Fenerbahçe, stoper ve golcü dışında sağ kanat için de arayışlarını bir süredir sürdürüyordu.

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir takip etti Queens Park Rangers'ın oyuncusu Bright Osayi için hem kendisine hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

Haziran'da kontratı bitecek olan ve kulübü ile yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi'nin teklifi kabul ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

QPR ile görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübü transfere sıcak.

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti! Çalım ustası Osayi geliyor

Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzeyde olan, Osayi, F.Bahçe'nin sağ kanattaki eksikliğine çare olabilecek bir oyuncu.

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