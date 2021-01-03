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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, defansta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde 3 aday belirlenirken, bunların 2'si daha önce Kanarya'da forma giydi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 03.01.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 06:03
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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için İtalya'da yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

Calciomercato, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Bruno Alves ile temasa geçtiğini ileri sürdü. Haberde, Parma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin 1.5 yıllık bir mukavele hazırladığı belirtildi.

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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

2013-16 sezonlarında Çubuklu'yu giyen Portekizli yıldız, 1 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Alves, Portekiz Milli Takımı'nda da 96 kez oynayıp, 11 gole imza attı.

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Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

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Savunma için listenin ilk sırasında Sokratis Papastathopoulos yer alıyor. Yönetim, tecrübeli ismin Arsenal ile yollarını ayırmasını bekliyor.

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