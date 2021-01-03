Kanarya'dan stopere 3 aday! 2'si daha önce Fenerbahçe'deydi

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, defansta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle stoper takviyesi yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde 3 aday belirlenirken, bunların 2'si daha önce Kanarya'da forma giydi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri