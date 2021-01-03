Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Fenerbahçe'de Mesut heyecanı sürüyor. Ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için, sarı lacivertli kulübe gelip gelmeyeceği transfer döneminin en çok merak edilen sorularından. Öte yandan yıldız isim için de Fenerbahçe'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...