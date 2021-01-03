04 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Fenerbahçe'de Mesut heyecanı sürüyor. Ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Mesut Özil için, sarı lacivertli kulübe gelip gelmeyeceği transfer döneminin en çok merak edilen sorularından. Öte yandan yıldız isim için de Fenerbahçe'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:53
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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan Mesut Özil uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyor.

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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Takımında kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan yıldız futbolcu idmanlarını kişisel olarak sürdürerek kendini hazır tutmak istiyor.

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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Yeni adresinin merak edildiği 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe için bir seçenek olmaya devam etse de transferin mali boyutu çözülmeyi bekleyen en büyük sorun olarak göze çarpıyor.

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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARDAN BİRİ!
Arsenal'da haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil! Peş peşe açıklamalar...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak isteyen İngiliz ekibinin olası ayrılık durumunda maaşının bir kısmını ödemeyi kabul edebileceği konuşuluyor.

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