19 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

Bu sezon özellikle stoper hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi bu mevki... Sarı-lacivertliler bu kapsamda Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Luis Palomino'yu gündemine almıştı. Sarı Kanarya'nın Arjantinli stopere yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:31
ABONE OL
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de ilk hedef stoper takviyesi.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

Geçtiğimiz yıllarda sağlam defans hattıyla ön plana çıkan sarı-lacivertli ekip bu sezon savunmada adeta döküldü.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

ZANKA VE RAMI TUTMADI

Sezon başında 13 transfer ile kadrosunu güçlendiren Sarı Kanaryarlar, Adil Rami ve Zanka'ya çubuklu formayı giydirmişti.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

Ancak ne Rami ne de Zanka'nın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle iki isimle de devre arasında yollar ayrıldı.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Transferde ilk hedef...

FALETTE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Ocak ayında Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini gösterme fırsatı bulamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör