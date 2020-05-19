Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

Geçtiğimiz sezon da bu amaçla hareket eden ve Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde karşı karşıya gelen Süper Lig'in iki devi, bu sezon da Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kıyasıya bir mücadeleye girdi.