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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Demir Grup Sivasspor forması giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrolarına katmak isteyen iki ezeli rakip, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği bir oyuncu için daha karşı karşıya gelirken, yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu'nun erken davranarak bu transferde önemli yol katettiği öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 21:43
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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılması planlanan lig maçları için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

İlk yarıda aldığı istikrarsız sonuçların ardından ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalarak şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray, gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlamasının ardından oynadığı 7 maçtan da galibiyet çıkaramayan ve bitime 8 hafta kala zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde kuracağı kadroyla taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarına şimdiden başlayan iki takımın hedefi de yerli ve genç futbolcuları kadrolarına kazandırmak...

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Fatih Terim'in gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

Geçtiğimiz sezon da bu amaçla hareket eden ve Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinde karşı karşıya gelen Süper Lig'in iki devi, bu sezon da Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

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