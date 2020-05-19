19 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

Sezon sonunda sözleşmesinin bitişiyle birlikte Mauricio Isla ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Şilili oyuncunun alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Güney Amerika'dan 22 yaşındaki yıldızını transfer gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 16:11
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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

Fenerbahçe'de dev transfer hareketliliği sürüyor... Gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle birebir temasa geçmeye başladı.

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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen sarı lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu.

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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

Kısa süre önce Arjantin Ligi devi Boca Juniors'a transfer olmak istediğini açıkça dile getiren Isla'nın yeni kulübü de belli oluyor.

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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

İtalyanlar, konu ile ilgili yaptığı haberde, Fenerbahçe'nin kendi sağ bekini Boca'ya, Boca'nın sağ bekini ise kendisine getirmeyi planladıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi! 22'lik yıldız...

İtalyan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde şu bilgiler yer aldı;

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