10 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve aktif futbol kariyerine nokta koyması beklenen Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertlilerde gelecek sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, sakatlıkların en aza inmesi için Samandıra'ya analiz merkezinin kurulmasını istedi. FenerLAB adı verilecek bu sistem, futbolcuların antrenmanlarda kas durumunu gözleyerek ona göre hareket edilip idman planlaması belirlemesine yardımcı olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:41
ABONE OL
  • 1
  • 6
Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

Fenerbahçe, gelecek yılın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun fikriyle Samandıra'da yepyeni bir döneme giriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu, 2013 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde tanıştığı özel analiz merkezi sistemini Başkan Ali Koç'a aktardı ve FenerLAB adı verilen merkezin kurulması için hemen harekete geçildi.

  • 3
  • 6
Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

SAKATLIKLAR AZALACAK

Futbolcuların tesislere giriş anından itibaren vücutlarına bağlanacak özel cihazlarla, adale-kas yapıları günbegün incelenecek. Elde edilen verilere göre, futbolcunun antrenmandaki programı belli olacak.

  • 4
  • 6
Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

Böylece kas sakatlıkları riski azaltılacak. Biyomekanik analizlerle oyunculara antrenman/ sakatlık öncesi ve sonrasında uygulanacak fizyoterapi programı da kolaylıkla çıkarılabilecek.

  • 5
  • 6
Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

RİSKLİ BÖLGE ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Aylık kan ve yağ ölçümleri FenerLAB ile düzenli hale gelecek. 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile sporcuların vücudunda aşırı yüklenilen bölgeler, sakatlığa neden olmadan önce tespit edilebilecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör