Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Fenerbahçe'de Samandıra'da devrim

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve aktif futbol kariyerine nokta koyması beklenen Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertlilerde gelecek sezondan itibaren sportif direktör olarak görev alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, sakatlıkların en aza inmesi için Samandıra'ya analiz merkezinin kurulmasını istedi. FenerLAB adı verilecek bu sistem, futbolcuların antrenmanlarda kas durumunu gözleyerek ona göre hareket edilip idman planlaması belirlemesine yardımcı olacak. İşte detaylar...