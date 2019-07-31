31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta mücadele eden ve ilk maçında Bayern Münih'e 6-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte sarı-lacivertlilerin ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 18:14
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Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Real Madrid'in 11'i:

Navas

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Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Odriozola

  • 3
  • 22
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Varane

  • 4
  • 22
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Nacho

  • 5
  • 22
Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Marcelo

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