Fenerbahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta mücadele eden ve ilk maçında Bayern Münih'e 6-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, üçüncülük maçında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte sarı-lacivertlilerin ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 18:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





