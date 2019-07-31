Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih'in yer aldığı ve dünyanın en prestijli turnuvalarının başında gelen Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 6-1'lik farklı yenilgiyle ayrıldı. Sarı lacivertli ekipte görev yapan bazı oyuncuların oynadığı futbol umut verirken bazı isimlerin performansları da tartışma yarattı. Rakip Bayern Münih olunca, mücadele de farklı sonuçla tamamlanınca maç Alman basınında büyük yankı uyandırdı. İşte mücadele sonrası Almanların Fenerbahçeli futbolcular hakkındaki yorumları...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





