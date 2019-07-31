31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih'in yer aldığı ve dünyanın en prestijli turnuvalarının başında gelen Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 6-1'lik farklı yenilgiyle ayrıldı. Sarı lacivertli ekipte görev yapan bazı oyuncuların oynadığı futbol umut verirken bazı isimlerin performansları da tartışma yarattı. Rakip Bayern Münih olunca, mücadele de farklı sonuçla tamamlanınca maç Alman basınında büyük yankı uyandırdı. İşte mücadele sonrası Almanların Fenerbahçeli futbolcular hakkındaki yorumları...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 11:07
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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle bitti.

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı.

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

İşte Alman basınından Bayern Münih - Fenerbahçe maçı yorumları;

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Sueddeutsche: Yaz için güçlü ayar
"Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar.

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi.

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