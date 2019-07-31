31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası

Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin katıldığı Audi Cup'ta boy gösteren Fenerbahçe, turnuvadaki üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuları Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Ferdi Kadıoğlu gösterdikleri performansla beğeni topladı. İşte Real Madrid - Fenerbahçe maçından kareler...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 20:58
  • 1
  • 97
Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası

2019 Audı Cup turnuvası kapsamı ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 5-3 mağlup ayrılarak turnavayı dördüncü olarak tamamladı.

  • 2
  • 97
Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası

İŞTE MAÇTAN KARELER...

  • 3
  • 97
Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası
  • 4
  • 97
Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası
  • 5
  • 97
Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör