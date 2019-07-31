Real Madrid - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası

Almanya'da düzenlenen ve Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin katıldığı Audi Cup'ta boy gösteren Fenerbahçe, turnuvadaki üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid'e 5-3 mağlup olarak turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuları Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Ferdi Kadıoğlu gösterdikleri performansla beğeni topladı. İşte Real Madrid - Fenerbahçe maçından kareler...