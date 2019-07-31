31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan ve ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanal'ın yanı sıra Bayern Münih - Fenerbahçe maçını yerinde takip etmek için Allianz Arena'da bulunan sarı-lacivertlilerin efsane isimleri Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Pierre Van Hooijdonk da açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 01:43
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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

ALEX DE SOUZA: SONUÇ NORMAL

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex ise maçtan sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti. İşte Alex de Souza'nın maç sonu açıklamaları:

"Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce."

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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

"Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor."

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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

"Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım."

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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

"Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir. Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı."

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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

"Oyunculara bireysel bakınca hepsi iyi ama önce takım olmak gerekiyor."

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