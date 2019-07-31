Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan ve ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanal'ın yanı sıra Bayern Münih - Fenerbahçe maçını yerinde takip etmek için Allianz Arena'da bulunan sarı-lacivertlilerin efsane isimleri Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Pierre Van Hooijdonk da açıklamalarda bulundu.