31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan ve ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yanal'ın yanı sıra Bayern Münih - Fenerbahçe maçını yerinde takip etmek için Allianz Arena'da bulunan sarı-lacivertlilerin efsane isimleri Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Pierre Van Hooijdonk da açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 31.07.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 01:43
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