Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transfer kazanı kaynamaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde de gündeminden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi. Kruse'nin düşen performansından sonra transferi daha da önemli hale gelen Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir yol izleyecek. İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ve transfere dair tüm detaylar...