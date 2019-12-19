20 Aralık 2019, Cuma

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transfer kazanı kaynamaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde de gündeminden düşmeyen yıldız futbolcu için ara transfer döneminde yeniden atağa kalkacağı belirtildi. Kruse'nin düşen performansından sonra transferi daha da önemli hale gelen Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir yol izleyecek. İşte Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:28
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil aşkı yeniden alevlendi.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımın yaz transfer sezonunda da transfer gündemini oldukça meşgul etmişti.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Mesut Özil'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Max Kruse'nin sezona iyi bir başlangıç yapmasıyla keyiflenen sarı-lacivertliler, Alman futbolcunun sakatlanmasıyla sarsılmıştı.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Sakatlıktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamayan Max Kruse son haftalarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

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