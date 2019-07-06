06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda devam eden sarı-lacivertlilerde hayal gibi gözüken Mesut Özil transferinde iş ciddiye bindi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 07:55
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den taraftarı ayağa kaldıracak transfer hamlesi...

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Allahyar, Emre Belözoğlu ve Kruse ile kadroyu güçlendiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Garry Rodrigues transferini büyük ölçüde bitiren sarı-lacivertli kurmaylarda gözler Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e çevrilmişti.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ortaya çıktı!

Öyle ki, Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'in sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmuştu.

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