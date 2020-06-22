22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Altay Bayındır'a bir talip daha çıktı. Genç kaleci için İngiltere Premier Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 16:44
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı olmayı başaran Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Gazetede yer alan habere göre; kalesinde Manchester United'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Altay Bayındır'ı istiyor.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Türk kaleci için sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Shefield'ın bu isimler dışında Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a talip var! İngiltere Premier Lig'den...

Yönetici Selahattin Baki'nin 2013-17 yılları arasında yönetim kurulunda yer aldığı İngiliz ekibinin Altay için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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