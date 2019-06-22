22 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi isimler için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertliler, kale için ise yerli isimler görüştü.
Giriş Tarihi: 22.06.2019 21:36
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