22 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kruse, Fejsa, Konoplyanka gibi isimler için UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertliler, kale için ise yerli isimler görüştü.

Giriş Tarihi: 22.06.2019 21:36
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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Birçok isimle transfer konusunda anlaşan Fenerbahçe, bu transferleri açıklamak için UEFA'nın kararını bekliyor.

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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Geçtiğimiz sezon kalede sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Volkan Demirel'in futbolu bırakma ihtimali, Harun Tekin'in ise inişli çıkışlı performansı Fenerbahçe'yi bu bölgeye takviyeye zorluyor.

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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Fenerbahçe Tekbik Direktörü Ersun Yanal'ın kale için düşündüğü isimlerin başında Ankaragücü'nden Altay Bayındır geliyor.

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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal görüştü...

Fotomaç yazarı Emre Bol, A Spor ekranlarında Yanal'ın Altay Bayındır ile görüştüğünü ve Bayındır'a kendisini Fenerbahçe'de görmek istediğini söylediğini belirtti.

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