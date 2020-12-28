Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Berke Özer hedeflerinden bahsetti

"GÜZEL BİR DENEYİM OLUYOR"

18 yaşında Fenerbahçe'ye, 19 yaşında yurt dışına transfer oldun. Oldukça iyi bir performansın var. Belçika'daki tüm liglerde 2000 ve daha küçük doğumlu kalecilerde piyasa değeri en yüksek 2'inci kaleci, Proximus League'de ise piyasa değeri en yükse oyuncusun. Bu tecrübe şu ana kadar sana ne kattı?

Bu konuda Hasan Çetinkaya'ya ve teknik direktörümüze çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve forma verdiler. Geçen sezon kariyerimde en çok maça çıktığım sezon oldu. Hem takım olarak hem de bireysel olarak güzel performanslar sergiledik. Başarılı bir sezon geçirdim. Bu sezon da ilk 14 haftada iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her gün biraz daha tecrübe kazanıyorum, benim için güzel ve faydalı bir deneyim oluyor.