28 Aralık 2020, Pazartesi

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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza yeniden yeşil sahalara dönüyor. Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından yorumculuğu bırakarak antrenörlüğe başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 08:52
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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla kulübün efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, yeşil sahalara dönüyor.

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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

2015 yılının başında aktif futbol yaşantısına nokta koyan Brezilyalı eski yıldız, futbolu bırakmasının ardından ESPN Brasil'de yorumculuk yapmaya başlamıştı.

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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

Alex, sosyal medya hesabından 5.5 yıldır yorumculuk yaptığı ESPN Brasil'den ayrıldığını açıkladı.

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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

Brezilyalı efsane, bir takipçisinin sorusunu üzerine antrenörlüğe başlayacağını ve bu yüzden yorumculuğu bıraktığını ifade etti.

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Alex de Souza sahalara dönüyor! Fenerbahçe...

"KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve son olarak ülkemizde Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Mert Nobre, Alex'in Türkiye ile ilgili planları olduğunu belirterek, kafasında sarı-lacivertli kulübün olduğunu ve kısa zamanda Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.

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