13 Kasım 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Dorukhan Toköz ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin farklı bir strateji yürüteceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:42
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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Takvim'de yer alan habere göre son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar, Dorukhan için Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de denenen taktiği uygulama kararı aldı.

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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Buna göre Dorukhan Toköz ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı orta saha oyuncusunun oyuncunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek.

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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Dorukhan eğer devre arası Beşiktaş'tan ayrılırsa, Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek. Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor.

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Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması siyah-beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan ile her an ipler kopabilir.

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