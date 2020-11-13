Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz hamlesi!

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Dorukhan Toköz ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz için Fenerbahçe'nin farklı bir strateji yürüteceği belirtildi. İşte detaylar...