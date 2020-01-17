17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 3 isim Antep'e götürülmedi.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:15
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Altay Bayındır

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Harun Tekin

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Erten Ersu

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Mauricio Isla

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...

Serdar Aziz

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