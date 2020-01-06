06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Süper Lig'in ilk yarısını 4. tamamlayan Fenerbaçe ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Devre arası kampını Antalya'da geçirecek olan sarı lacivertli ekip ilk bombayı patllatı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transferin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:32
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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının sonra ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermişti. Listedeki isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler ilk imzayı attırıyor.

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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi


Sol bek mevkisinde uzun süredir beklentileri karşılayamayan, sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın heyecanla beklediği yıldız sol bek ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim transfer operasyonuna erken start vermişti.

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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, bir süredir listedeki yıldızlarla görüşmeler devam ediyordu.

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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yoğunlaşmıştı.

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