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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Süper Lig'in ilk yarısını 4. tamamlayan Fenerbaçe ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Devre arası kampını Antalya'da geçirecek olan sarı lacivertli ekip ilk bombayı patllatı. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Futbolcunun kulübü ikna oldu, yıldız isim Gustavo'dan Fenerbahçe için bilgi aldı. Sarı-lacivertliler yakın zamanda transferi duyurup gövde gösterisi yapacak. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
Giriş Tarihi: 06.01.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 07:32
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