Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

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Arsenal'in sözleşme gereği Mesut Özil'e haziran ayına kadar 10 milyon euro'luk bir ödemesi kaldığı belirtildi. Juventus'un 6 ay kiralık olarak kadroya katması durumunda bu miktarı İngiliz ekibiyle yarı yarıya paylaşabileceği ifade edildi.