27 Aralık 2020, Pazar

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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

Arsenal'den ayrılması kesin gözüyle bakılan ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda gözdesi olarak baktığı Mesut Özil'den kötü haber geldi. İtalyan devi Juventus Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu. İşte Juventus ve Mesut Özil görüşmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:48
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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'ın kadro dışı bıraktığı ve yollarını ayırmak istediği yıldız futbolcu için sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi.

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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

İtalyan devi Juventus'un, takımından ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Tuttosport'un haberine göre, üç hafta önce Mesut Özil ve Juventus temsilcileri arasında görüşmeler başladı.

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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

KİRALAMA FORMULÜ MASADA!
Arsenal'in sözleşme gereği Mesut Özil'e haziran ayına kadar 10 milyon euro'luk bir ödemesi kaldığı belirtildi. Juventus'un 6 ay kiralık olarak kadroya katması durumunda bu miktarı İngiliz ekibiyle yarı yarıya paylaşabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'e Juventus kancası!

ARSENAL KOLAYLIK SAĞLAYACAK!
30 Haziran'da Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için ocak ayında ayrılması konusunda kulübünün kolaylık yapmaya hazır olduğu bildirildi.

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