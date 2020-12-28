28 Aralık 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, devre arasında da bu unvanını korumayı planlıyor. Jose Sosa ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ı aldı. İşte Akdeniz ekibine yapılacak o teklif... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 06:12
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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi...

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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'u kadroya katmak.

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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

BU KEZ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

PAZARLIKLAR START ALACAK

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde 2. Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE

5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor. (Takvim)

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