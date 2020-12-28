Fenerbahçe'den transferde Bakasetas harekatı! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, devre arasında da bu unvanını korumayı planlıyor. Jose Sosa ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Alanyaspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ı aldı. İşte Akdeniz ekibine yapılacak o teklif... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 06:12 ABONE OL