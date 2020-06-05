Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler İsmail'in ardından ikinci transferini de yaptı. Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağlayan Sarı Kanarya, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. İşte transferdeki ilginç detay...