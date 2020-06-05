05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler İsmail'in ardından ikinci transferini de yaptı. Bucaspor'dan Barış Sungur'u renklerine bağlayan Sarı Kanarya, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. İşte transferdeki ilginç detay...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:13
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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç bir ismi daha kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Sarı-lacivertli takım, 3. Lig ekibi Bucaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur'u renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Bu transfer için kasadan ise para çıkmadı. İşte dikkat çeken transfer haberinin ayrıntıları...

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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor'un suni çim olan sahasını doğal çime çevirteceği ve renktaşı olan kulübe bir de takım otobüsü alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferinde ilginç detay! Bonservis ödenmeyecek

Ayrıca, Barış Sungur'un gelecek satışından Bucaspor yüzde 20 pay alacak. Genç forvet 1 sezon daha Bucaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

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