Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un "El sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu" dediği teknik direktörün kim olduğu belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 19:30 ABONE OL