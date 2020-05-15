15 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç'un "El sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu" dediği teknik direktörün kim olduğu belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 19:30
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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezon için anlaşmak üzere oldukları bir teknik direktörün Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

Ali Koç, "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk.

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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

2018 DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL GÖRDÜ

Fenerbahçe başkanının belirttiği bu ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin iptal olan teknik direktörü belli oldu! İşte o isim...

EURO 2020 sonrası Hırvatistan Milli Takımı görevinden ayrılacağını ve bir kulübe gideceğini daha önce duyuran Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda da finale çıkan takımın başındaydı.

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