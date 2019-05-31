31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin transfer planı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 10:56
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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

Fenerbahçe Yönetimi bir yandan finansal krizden çıkmaya, bir yandan da tarihin en kötü sezonun izlerini silmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler kadroda neredeyse tamamen bir değişim hedefliyor.

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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

Fenerbahçe'de eldeki isimlere gelen teklifler ise yönetimin yüzünü güldürmüş durumda.

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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

İtalyan, İngiliz ve Alman ekipleri arasında adeta bir savaş sebep olan Elif Elmas'tan 20 milyon avro bonservis geliri hedefleyen yönetim, Miha Zajc ile Jailson'u da satış listesine koydu.

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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı

Her ikisi de beklentilerin altında kalan lejyonerlere gelen sürpriz teklifler, orta saha rotasyonu zengin olan Ersun Yanal'ın da onayıyla masaya yatırıldı.

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