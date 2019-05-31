31 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den radikal karar! İşte yeni transfer planı
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerin transfer planı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.05.2019 10:56
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