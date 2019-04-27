Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ligin zirvesindeki yarış sonuçlanırken ligin alt sıralarında sular kaynamaya devam ediyor. 33. haftanın diğer bir maçında Fenerbahçe deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti, ligin alt sıraları adeta alev aldı. İşte Süper Lig'de 33. hafta güncel puan durumu...