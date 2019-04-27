20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (33. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ligin zirvesindeki yarış sonuçlanırken ligin alt sıralarında sular kaynamaya devam ediyor. 33. haftanın diğer bir maçında Fenerbahçe deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti, ligin alt sıraları adeta alev aldı. İşte Süper Lig'de 33. hafta güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 27.04.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 22:22
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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)

1- GALATASARAY | 69 PUAN

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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 66 Puan

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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)

3- BEŞİKTAŞ | 62 Puan

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  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)

4- TRABZONSPOR | 60 PUAN

  • 5
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (32. hafta)

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 47 PUAN

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