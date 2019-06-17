Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak için harekete geçti. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Martin Skrtel'in yerini yıldız bir isimle dolduracak...