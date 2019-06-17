17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak için harekete geçti. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Martin Skrtel'in yerini yıldız bir isimle dolduracak...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 16:26
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışlarına girmişti.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı lacivertliler iddiaya göre eski yıldızını transfer edebilmek için girişimlere başladı.

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