17 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız İstanbul'a geldi!
Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak için harekete geçti. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Martin Skrtel'in yerini yıldız bir isimle dolduracak...
Giriş Tarihi: 17.06.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 16:26
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