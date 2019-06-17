17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gidiyorum"

Türkiye'de yaz transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareket saatler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, Abdullah Avcı'nın kendisini daha önce de istediğini ve büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.06.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 13:50
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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! Beşiktaş'a gidiyorum

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! Beşiktaş'a gidiyorum

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla taraftarın gönlünde taht kuran Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! Beşiktaş'a gidiyorum

Kaleci arayışlarını sürdüren ve tecrübeli eldiveni Tolga Zengin ile yollarını ayıracak olan Kara Kartal, Karius'a alternatif olarak Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! Beşiktaş'a gidiyorum

Şimdilik iki transferi bitiren ve yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç transfer iddiaları gündemde yer alıyor.

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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! Beşiktaş'a gidiyorum

Siyah-beyazlı takımda transferin gözde isimlerinden olan Burak Yılmaz için İtalyan ekibi Lecce'nin ısrarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme bomba gibi düşecek bir başka iddia daha yer aldı.

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