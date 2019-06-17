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Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gidiyorum"
Türkiye'de yaz transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareket saatler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, Abdullah Avcı'nın kendisini daha önce de istediğini ve büyük ihtimalle Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 17.06.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 13:50
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