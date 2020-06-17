17 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maçın devre arasında Volkan Demirel'i çağırıp talimat verdi. İşte ekrana yansımayan o görüntüler detaylar...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 13:16
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Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.

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Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.

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Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Dün oynanan kötü futbol nedeniyle Ali Koç'un devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp, görüşme yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

KOÇ'TAN VOLKAN'A TALİMAT
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçta takımı yalnız bırakmadı. Corona virüsü (Covid- 19) tedbirleri kapsamında tek başına oturan Ali Koç, sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşünce büyük bir üzüntü yaşadı.

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Bu görüntüler ekranlara yansımadı! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Beraberlik golü Ali Koç'u sevindirse de Fenerbahçe kupaya veda edince, stattan hüzünlü bir şekilde ayrıldı.

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