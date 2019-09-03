03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Süper Lig'de transfer dönemi bitti ve takımlar büyük ölçüde kadrolarını yeniledi. Mevcut takımlarındaki sözleşmeleri biten ve bonservisi elinde olan birçok futbolcu da kendilerine kulüp aradı ancak bazılarına hiç teklif gitmezken bazıları ise görüşmelerde uzlaşma sağlayamadı. Takımlar son gün birçok transfere imza atarken adı Süper ekipleriyle anılan çok sayıda tanıdık isim de kulüpsüz kaldı ve bu isimler için Süper Lig defteri de yaz transfer sezonuyla birlikte kapandı.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:38
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Kimi bir zamanların futbol dünyasına damga vuran isimlerdendi... Nereden nereye! İşte kulüpsüz kalan ünlü futbolcular...

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Sercan Sararer

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Wilfried Bony

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Tolga Zengin

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Olcan Adın

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