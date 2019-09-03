Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ben Arfa'ya transfer şoku!

Süper Lig'de transfer dönemi bitti ve takımlar büyük ölçüde kadrolarını yeniledi. Mevcut takımlarındaki sözleşmeleri biten ve bonservisi elinde olan birçok futbolcu da kendilerine kulüp aradı ancak bazılarına hiç teklif gitmezken bazıları ise görüşmelerde uzlaşma sağlayamadı. Takımlar son gün birçok transfere imza atarken adı Süper ekipleriyle anılan çok sayıda tanıdık isim de kulüpsüz kaldı ve bu isimler için Süper Lig defteri de yaz transfer sezonuyla birlikte kapandı.