03 Eylül 2019, Salı
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Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda üçüncü hafta sona erdi. Nefes kesen maçlara sahne olan haftada, performanslarıyla maçlara damga vuran yıldızlar da belli oldu. İşte Opta verilerine göre haftanın en iyi 11'i...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 16:31
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