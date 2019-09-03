03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda üçüncü hafta sona erdi. Nefes kesen maçlara sahne olan haftada, performanslarıyla maçlara damga vuran yıldızlar da belli oldu. İşte Opta verilerine göre haftanın en iyi 11'i...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 16:31
  • 1
  • 29
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

Süper Lig'in üçüncü haftası nefes kesen maçlara sahne oldu...

  • 2
  • 29
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

GALATASARAY SON NEFESTE!

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 29
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

5 gol ve aynı sayıda kırmızı kartın çıktığı maçta sarı-kırmızılılar Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

  • 4
  • 29
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol 90 artı 9. dakikada Adem Büyük ile geldi.

  • 5
  • 29
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!

Galatasaray böylelikle ilk yarısını geride kapattığı son üç Süper Lig maçını kazandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör