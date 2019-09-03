03 Eylül 2019, Salı

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte geleceği tarih...

Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna tam 14 takviye yaparken sol bekte aradığını bulamadı. Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile yolları ayıran sarı-lacivertliler uzun süre Aleksandar Kolarov'un peşine koştu. Ancak Sırp yıldızla anlaşan yönetim, Roma'nın bonservis inadını kıramayınca başka isimlere yöneldi. Çok sayıda oyuncuyla temas kuran Fenerbahçe, Riza Durmisi transferi için Lazio'yla el sıkıştı. Ama Arnavut asıllı Danimarkalı'nın sağlık raporları olumlu olmadığı için bu transfer de gerçekleşmedi. Fenerbahçe, son olarak Başakşehir'den Gael Clichy'i istedi. Fakat bu talep de Okan Buruk'tan veto yedi. Peki şimdi ne olacak? İşte Fenerbahçe'deki sol bek çıkmazına dair ayrıntılar ve ara transfer dönemi bombası...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 16:53
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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte yeni sol bek...

Fenerbahçe'de her şey tamam derken sol bek transferinin yatması kulübün ana gündem maddesi oldu.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte yeni sol bek...

Kolarov, Durmisi, Clichy ile görüşmeler yapan Kanarya, olumlu sonuç çıkarmayınca sol bek krizi yaşamaya başladı.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte yeni sol bek...

3 numaraya takviyeyi devre arası transfer dönemine bırakmak zorunda kalan sarı lacivertliler bu süre boyunca Nabil Dirar'la idare edecek.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte yeni sol bek...

Hasan Ali Kaldırım'ın ise 1 ay sonra takıma katılması bekleniyor.

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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! işte yeni sol bek...

Peki ara transfer döneminde gelmesi muhtemel isimler hangileri? İşte o futbolcular ve bilgileri...

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