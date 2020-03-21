Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Corona virüsü salgını sonrası evden bireysel çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcunun yeni imajı on binlerce etkileşim alırken, sarı-lacivertlilerin bir diğer eski yıldızı Roberto Soldado'nun fotoğrafa yorumu okuyanları güldürdü.