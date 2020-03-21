07 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Corona virüsü salgını sonrası evden bireysel çalışmalarını sürdüren Fransız futbolcunun yeni imajı on binlerce etkileşim alırken, sarı-lacivertlilerin bir diğer eski yıldızı Roberto Soldado'nun fotoğrafa yorumu okuyanları güldürdü.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 22:54
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Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından evinde vakit geçiren tecrübeli oyuncu, top sakal bıraktı.

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Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Birçok futbolcu, sosyal medya hesapları aracılığıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi.

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Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Fransız yıldız, yeni tarzıyla sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp "Ne düşünüyorsunuz, keseyim mi, kalsın mı?" sorusunu yöneltirken, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Roberto Soldado ise "Narcos'ta oynamaya hazırsın" cevabını vererek Valbuena'ya takıldı.

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Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

İşte Valbuena'nın yeni stili ve spor camiasından bazı isimlerin şaşırtan değişimleri...

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Valbuena'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

MATHIEU VALBUENA

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