25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Avusturya'da kampta bulunan Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler​.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 18:45
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Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Harun

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Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Murat

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Serdar

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Jailson

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu

Hasan Ali

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