25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin Hertha Berlin'in 11'i belli oldu
Avusturya'da kampta bulunan Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler.
Giriş Tarihi: 25.07.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 18:45
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