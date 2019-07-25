Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef golcü ve orta sahada da oynayabilen kanat transferi. Teknik direktör Ersun Yanal, Damien Comolli'ye iki ismin transferi için olumlu rapor verdi.