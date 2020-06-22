22 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Corona virüsü nedeniyle 87 gün sonra yeniden başlayan ligde, Kayserispor karşısında 2 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa yenilgisiyle yine istikrarı sağlayamadı. Bu mücadele sonrasında Sarı Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım, yaptığı açıklama ile ayrılık sinyalini verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 13:38
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Süper Lig'de 28. haftanın sonuna gelinirken, Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor...

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Bu hafta konuk olduğu Kasımpaşa'ya, Thiam ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ilk 28 haftada yalnızca 43 puan toplarken kendisine 7. sırada yer bulabildi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Bu performansıyla taraftardan da tepki gören yönetim, gelecek sezon takımın toparlanabilmesi adına çalışmalarına hız verirken, yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Yapılacak transferlerin yanında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve Erten Ersu isimlerinin çoğu ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kanarya'da, özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği en çok merak edilenler arasında.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

30 yaşındaki futbolcunun ismi birçok kulüp için yazılıp çizilirken, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gideceği yönünde çıkan haberlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.

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