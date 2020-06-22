Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık sinyali!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Corona virüsü nedeniyle 87 gün sonra yeniden başlayan ligde, Kayserispor karşısında 2 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa yenilgisiyle yine istikrarı sağlayamadı. Bu mücadele sonrasında Sarı Kanarya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım, yaptığı açıklama ile ayrılık sinyalini verdi. İşte detaylar...