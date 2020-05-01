01 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Fenerbahçe, transferde harekete geçmeye hazırlanıyor... Sarı-lacivertliler, takımdaki yerli kalitesini artırmak için listesine Milli futbolcu Enes Ünal'ı aldı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Milli futbolcunun bonservisi Villereal'de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:06
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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak bir hamle yaptı.

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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı listenin başına aldı. Hırvat teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gözler takıma katılacak isimlere çevrildi.

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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Buna göre çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, Galatasaray'ın transfer gözdesini gündemine aldı.

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Fenerbahçe'nin gözü milli yıldızda!

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.

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